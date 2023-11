Rund um die Löwen

Was schon jeder wusste, wurde am Donnerstagmorgen offiziell gemacht: Niclas Kirkelokke (29) wechselt im Sommer zur SG Flensburg-Handewitt. Der dänische Weltmeister verlässt die Löwen nach fünf Jahren. In einer Meldung wird er zitiert: "Es ist an der Zeit, weiterzuziehen und eine neue Herausforderung anzunehmen." Ersatz ist bereits verpflichtet: Der Kroate Ivan Martinovic (25) kommt von der MT Melsungen nach Mannheim und wird mit Jon Lindenchrone (24) das Gespann im rechten Rückraum bilden. (tib)