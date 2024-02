Ketsch. (pol/sake) Eine 83-jährige Frau und ihren Labrador haben zwei Beamte des Polizeireviers Schwetzingen am Sonntagmorgen um 9.40 Uhr aus dem Rhein gerettet. Das teilt die Polizei mit.

Während eines abendlichen Spaziergangs in der Brühler Straße hatte sich der Labrador von seiner Besitzerin losgerissen und war in den Altrhein gesprungen. Die Frau zögerte nicht lange und sprang ihrem Hund hinterher. Als die Seniorin ihren Hund im Wasser erreichte, konnten sich beide nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser retten. Als die Polizeibeamten eintrafen, kletterte einer von ihnen sofort zu der Frau ins hüfttiefe Wasser und in den Schlamm, um ein weiteres Abrutschen in die Strömung des Altrheins zu verhindern.

Die beiden Beamten konnten zuerst nur den Hund der 83-jährigen Frau aus dem Wasser holen Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brühl und Schwetzingen retteten die Frau anschließend mithilfe einer Seilwinde aus dem matschigen Uferbereich und zogen sie hoch auf den Waldweg. Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Hund blieb unverletzt und wurde von Familienangehörigen betreut.