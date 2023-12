Insel Borkum

Infos:

Anreise: Fähren und Katamarane steuern Borkum ab Emden Außenhafen und dem niederländischen Eemshaven an (www.ag-ems.de). Die Überfahrt dauert je nach Verbindung und Verkehrsmittel zwischen 50 Minuten und zwei Stunden. Emden Außenhafen ist mit der Deutschen Bahn erreichbar. Auf der Insel fährt die Inselbahn vom Hafen bis in den Ort. Es wird ein Gästebeitrag fällig, derzeit ab 3,60 Euro pro Person und Übernachtung.

Strände: Borkum hat einen der längsten zusammenhängenden Strände an der deutschen Nordseeküste. Nord- und Südstrand sind in wenigen Fußminuten vom Ortszentrum aus zu erreichen. Wer im Osten der Insel auf Muschelsuche gehen will, leiht sich am besten ein Fahrrad.

Weitere Informationen: www.borkum.de; www.beachexplorer.org