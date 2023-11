In Ruhe durch die Champagne radeln

Anreise: Mit dem Zug über Paris nach Laon sind es ca. fünf Stunden, mit dem Auto (über A6 und A4) viereinhalb Stunden

Unterkunft: Das Hotel Le Domaine de Lumères in 9 Rue de Condé, Aisonville-et-Bernoville, ist ein ehemaliger Landgasthof mit urigem Charme, gutem Restaurant und gemütlicher Bar; Zimmer ab 85 Euro die Nacht; www.domainedeslumieres.com Le Golf de l’Ailette in 13 Chemin des Dames, Chamouille, liegt malerisch an einem See und verfügt über einen großen Pool; Zimmer ab 114 Euro pro Nacht; www.ailette.fr

Essen: Das St. Jean in 5 Place Jean de La Fontaine, Château-Thierry, bietet hervorragende französische Küche, vor allem das Boeuf Bourguignon ist gut.

Ausflugstipps: Die Champagne ist nicht nur für ihren Schaumwein bekannt – hier fanden auch einige der blutigsten Schlachten des Ersten Weltkriegs statt. Das amerikanische Ehrenmal bei Château-Thierry samt Museum erinnert daran.

Weitere Infos: Alle Infos zum Departement Aisne findet man auf der Seite des Fremdenverkehrsamts der Region: www.nordfrankreich-erleben.com