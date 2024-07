Informationen:

Anreise: Mit dem Auto oder Bus ist das Centro de Portugal von Lissabon und Porto über ein gut ausgebautes Straßennetz in knapp zwei Stunden, von der Universitätsstadt Coimbra in 30 Minuten erreichbar.

Unterkunft: Landhotel Areias do Seixo***** am Santa Cruz Beach am Atlantik: www.areiasdoseixo.com

Rustikal aber komfortables Ferienhaus Vale do Ninho im Schieferdorf Ferraria de San Joao: www.vn-nature.com

Exklusives Landhotel Cooking & Natu-re**** im Naturpark Serras de Aire e Can-deeiros: www.cookinghotel.com

Essen & Trinken: Fischsuppe Cataplana aus Meeresfrüchten und Schweinenacken oder Kartoffeln, Gemüse und Kartoffeln. "Cataplana" bezeichnet einen festver-schlossenen Topf, in dem das Gericht zubereitet wird. Zum Nachtisch: Beliebt sind die "patéis de natas". Die mit Zimt bestreuten Blätterteigtaschen mit Sahnepudding wurden vor 180 Jahren im Lissabonner Stadtteil Belém erfunden.

Beste Reisezeit: Frühjahr, Spätsommer und Herbst.

Literatur: "Portugal", Stefan Loose Travel Handbuch, 26,95 Euro.

Weitere Infos: www.centerofportugal.com/de