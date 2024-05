INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Rund zwei Stunden dauert die Autofahrt von Heidelberg nach Colmar. Die beste Strecke führt auf der A5 nach Süden bis zur Anschlussstelle Offenburg. Dort auf die L98 Richtung Frankreich abbiegen. Dort der Beschilderung zur A35 folgen und bis Colmar fahren. Mit der Bahn dauert die Fahrt von Heidelberg über Karlsruhe bis nach Straßburg rund drei Stunden. Von dort geht es mit einem TER Richtung Basel nach Colmar.

Übernachten: Das Grand Hotel Bristol ist ein Vier-Sterne-Haus und liegt direkt gegenüber dem Bahnhof. Doppelzimmer ohne Frühstück ab 110 Euro: www.grand-hotel-bristol.com/de

Das Vier-Sterne-Haus Colombier ist ein schönes, altes Haus und liegt im Stadtzentrum. Doppelzimmer ab 130 Euro: www.hotel-le-colombier.fr

Das Drei-Sterne-Haus Saint-Martin liegt mitten im Touristenviertel Klein-Venedig. Doppelzimmer ab 80 Euro: www.hotel-saint-martin.com

Kut’zig-Cabriobus: Er ist vom 28. April bis 13. Oktober unterwegs und fährt sechs Weindörfer im Umkreis von Colmar an. Der erste Bus startet um 8.30 Uhr am Hauptbahnhof in Colmar. Alle 90 Minuten folgt der nächste. Fahrgäste können in jedem Weinort aussteigen und beim nächsten Bus wieder zusteigen. Im Mai, Juni und Oktober fährt der Cabriobus freitags bis sonntags sowie an Feiertagen, im Juli, August sowie im September ist er dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen unterwegs. Tagesticket ab 29 Euro pro Person und Tag: www.kutzig.fr

Weitere Infos: www.visit.alsace, www.routedesvins.alsace/de