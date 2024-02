INFORMATIONEN

Infos:

Anreise: Es bietet sich der Flughafen Mailand-Linate an. Von hier kommt man mit einem Shuttle, dem Bus oder per Zug weiter nach Brescia.

Unterkunft: Mitten in der Altstadt liegt das Boutique-Hotel Albergo Orologio in einem mittelalterlichen Palast. DZ ab 69 Euro pro Nacht: www.albergoorologio.it

Etwas ruhiger, im Stadtteil Borgo Trento, zwei U-Bahn-Haltestellen von der Innenstadt, liegt das Vier-Sterne-Hotel Ambasciatori: www.ambasciatori.net/it

Mobil vor Ort: Ein 24-Stunden-Ticket für die U-Bahn kostet drei Euro und lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn man nicht nur die Altstadt, sondern z. B. Borgo Trento erkunden will: www.bresciamobilita.it

Weitere Infos: www.visitbrescia.it

Fotogalerie: www.rnz.de/fotos