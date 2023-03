INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Davos in knapp fünf Stunden (Vignette für die Schweiz nicht vergessen, Kosten: 40 CHF) mit dem Zug in etwas mehr als sechs Stunden.

Unterkunft: Das Hard Rock Hotel (Vier Sterne Superior) liegt in ruhiger und zugleich zentraler Lage in Davos Dorf, in der Nähe finden sich die Schatzalpbahn und das Eisstadion Davos. Es verfügt über 94 sonnigen Zimmer, Suiten und Apartments. Kosten pro Zimmer und Nacht, inkl. Frühstück, ab 170 CHF, die Rockstar-Suite gibt’s ab 220 CHF pro Nacht. Auch gibt es die Möglichkeit, ein Apartment im Hotel zu kaufen. Infos unter https://www.hardrockhotels.com/davos/

Unbedingt machen: Ein Besuch auf der Schatzalp, https://www.schatzalp.ch/. Dort die Atmosphäre und Aussicht genießen, schlitteln. Den Thomas-Mann-Weg entlangspazieren, http://www.thomas-mann-weg-davos.de/. Davos-Klosters bietet gleich mehrere Skigebiete.

Weitere Infos: https://www.davos.ch/