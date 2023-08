INFORMATION

Michael Slepian ist außerordentlicher Professor für Führung und Ethik an der Columbia University. Als Träger des Rising Star Award der Association for Psychological Science ist er der führende Experte für die Psychologie der Geheimnisse. Slepian hat mehr als 50 Artikel über Geheimhaltung, Wahrheit und Täuschung verfasst.

Buchtipp: Michael Slepian: "The Secret Life of Secrets. How Our Inner Worlds Shape Well-Being, Relationships, and Who We Are", Crown Publishing Group/Random House Inc 2022, 256 Seiten für 19,35 Euro.