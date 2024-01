Holocaust-Überlebende

Weltweit leben laut einer aktuellen Zählung zufolge etwa 245.000 Überlebende des Holocaust in 90 Ländern. Fast die Hälfte von ihnen lebt in Israel, etwa 14.200 sind es in Deutschland. Das Durchschnittsalter der Überlebenden liegt bei 86 Jahren. 95 Prozent der heute lebenden Überlebenden gelten als sogenannte "Child Survivors". Im Durchschnitt waren sie bei Kriegsende sieben Jahre alt. AFP