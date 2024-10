Hintergrund

> Als sogenannte Listenhunde, also als besonders gefährlich und aggressiv, gelten in Baden-Württemberg vorrangig drei Hunderassen: American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pit Bull Terrier. In Heidelberg werden diese Hunde in der Regel zwei Wesenstests unterzogen – einmal im Welpen- und einmal im Erwachsenenalter. Verantwortlich für die Festsetzung und den Ablauf der Prüfung ist die örtliche Polizeibehörde. Die Prüfung selbst wird von einem im öffentlichen Dienst beschäftigten Tierarzt und einem sachverständigen Polizeibeamten des Polizeivollzugsdienstes durchgeführt.

> Halter eines Listenhundes sind verpflichtet, den Wesenstest immer mit sich zu führen. Der Kommunale Ordnungsdienst kontrolliert Hundehalter mit entsprechenden Hunden oder bei Verdacht. Kommt es zu Beißvorfällen, droht dem Halter etwa die Anordnung von Maulkorbzwang, der Widerruf des Wesenstests oder die Beschlagnahmung des Tieres.

> Leinenpflicht für Hunde gilt innerhalb bebauter Ortsteile. Außerhalb besteht keine Leinenpflicht, jedoch dürfen Hunde nur in Begleitung einer Person frei laufen, die durch Zuruf oder Zeichen auf das Tier einwirken kann. Listenhunde müssen überall an der Leine gehalten werden.

> 4583 Hunde sind aktuell in Heidelberg gemeldet. Wie viele davon Listenhunde sind, erfasst die Stadt nach eigener Aussage nicht. Wer seinen Hund nicht anmeldet, begeht eine Ordnungswidrigkeit und zahlt zwischen 35 und 100 Euro. pne