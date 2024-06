Hintergrund Zeugenaufruf

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg sucht weitere Zeugen sowie Videos und Fotos vom Marktplatzes und der Umgebung. Es geht dabei besonders um die Zeit zwischen 11 und 11.35 Uhr (Freitag, 31. Mai), in der sich der 25-jährige Verdächtige auf dem Platz aufgehalten hat. Die Ermittler erhoffen sich weitere Infomationen darüber, was er in der Zeit getan hat.

> Videos und Bilder kann man über das Hinweisportal https://bw.hinweisportal.de hochladen.

> Unter der Telefonnummer 0711/5401-3360 können sich Zeugen telefonisch beim Landeskriminalamt melden.