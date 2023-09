Hintergrund - "Wettbewerb"

Der Wettbewerb: Mit dem neuen Schuljahr greift für die Bundesjugendspiele eine Änderung für die Klassenstufen 3 und 4 in den Grundsportarten Leichtathletik und Schwimmen. Der bereits vor etlichen Jahren (für die ersten und zweiten Klassen) eingeführte "Wettbewerb" ist nun auch für die älteren Grundschüler verpflichtend eingeführt. Der Dreikampf aus 50 Meter Sprint, Weitsprung und Ballwurf wird abgelöst durch eine Vielzahl von altersangepassten Disziplinen in den Bereichen Sprinten, Hürdenlaufen, Springen, Werfen und Ausdauer. Die Läufe werden weiter exakt gestoppt, Sprünge und Würfe in Zonen ermittelt. Wie bisher gibt es Urkunden in drei Kategorien: Ehrenurkunde (Für die besten 20 Prozent der teilnehmenden Kinder jeder Schule), Siegerurkunde (50 Prozent) und Teilnahmeurkunde (30 Prozent). (schat)