Hintergrund Waldhof-Stimmen

Stimmen zum Spiel:

Bernhard Trares, Waldhofs Trainer zum späten Siegtor: "Einfach geil, wenn du so spät das Siegtor schießt und es über die Zeit bringen kannst. Die Begeisterung, die Stimmung. Dafür macht man das. Für diese Momente bist du Trainer und Spieler, wenn das Kribbeln bis zum Schluss da ist."

Terrence Boyd, Waldhofs Sieg-Torschütze: "Es war ein Wechselbad der Gefühle. Wir gehen in Führung und kriegen sofort wieder den Ausgleich und dann liegen wir auch noch hinten. Aber es kann nicht sein, dass wir hier zu Hause verlieren, wenn die Stimmung so geil ist. Dieser Sieg war so wichtig. Wir hatten mehr Energie. Am Ende war es eine Willensleistung."

Felix Lohkemper, Waldhof-Torschütze: "Das Ende war Wahnsinn. Aber wir haben uns das auch verdient, weil wir die letzten Wochen schon viel Scheiße fressen mussten. Kämpferisch haben wir alles rausgehauen. Aber klar, spielerisch ist noch Luft nach oben. Und man muss ehrlich sein, in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit hatten wir auch Glück, dass wir mit dem 1:1 in die Pause kommen."

Samuel Abifade, Waldhof-Außenbahnspieler zum ersten Sieg: "So ein dreckiger Sieg gibt nochmal mehr Energie. Auch wie wir danach mit Terrence und den Fans gefeiert haben." (rodi)