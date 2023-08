Hintergrund - "Tramp-Rennen"

> Das "Tramp-Rennen" findet seit 2008 jährlich im August statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom "Club of Roam-Autostop!". Bis heute haben insgesamt mehr als 1220 Leute teilgenommen – jährlich zwischen 50 und 150. Bis dato wurden 22 unterschiedliche Länder entlang von rund 50 verschiedenen Routen bereist. Ein Ziel der Veranstaltung besteht darin, Spenden für gemeinnützige Organisationen zu sammeln: In 15 Jahren wurden laut Angaben des "Club of Roam" rund 130.000 Euro eingenommen. Zugute gekommen sind diese vor allem "Viva con agua", Pro Asyl, der lettischen Frauenrechts- und Hilfsorganisation "Centrs marta", "Sea-Watch" und der medizinischen Hilfsorganisation "Cadus".

> Gemeinsam unterwegs: Ein weiteres Ziel des "Tramp-Rennens" formulieren die Veranstalter wie folgt: "Das Rennen ermöglicht es, viele neue Leute kennenzulernen und gemeinsam eine intensive Zeit zu verbringen." Die einzelnen Teams seien nicht in erster Linie alleine unterwegs. Stattdessen fänden Begegnungen mit anderen Teilnehmern nicht nur am Start- und Zielort statt. Vielmehr gehe es darum, an den Zwischenstationen viel Zeit in der Gruppe zu verbringen und sich so immer besser kennenzulernen. Hinzu komme neben dem sozialen Engagement und der Bildung einer Gemeinschaft als dritte Säule der transkulturelle Austausch. Die alternative Fortbewegung per Anhalter als eine "nützliche, wertvolle und gesellschaftlich anerkannte Reiseform zu etablieren" und damit einen Beitrag für weniger Autos auf der Straße zu leisten, ist den Veranstaltern ebenso wichtig. lew

Info: Mitverfolgen lässt sich das Rennen ab Samstag auch unter www.tramprennen.org in einem Liveticker.