Hintergrund - Theaterschiff

Am Eröffnungstag, dem 22. September, stehen zwei Produktionen auf dem Programm. Nachmittags steht mit "Pill Pop in Heilbronn" eine "interdisziplinäre Zusammenkunft von Künstlerinnen und Künstlern" im Mittelpunkt, bei der es um Erfahrungen und Utopien vor dem ersten Date geht. Und am Abend läuft das "Heilbronner Leibgericht", das hoffentlich allen schmeckt, auch wenn es keine leichte Kost ist. Denn statt "Spätzle mit Soß" gibt es Gourmetkost für den Geist, aus der "Küche" eines Autorenkollektivs, mit renommierten Namen. Unter ihnen ist auch Ex-Stadtschreiber Alexander Estis. Sollte die eine oder andere Zutat dazu führen, dass einem auch Erkenntnisse zur Stadt aufstoßen, so ist das gewünscht. Den gesamten Spielplan, um sich weiter Appetit zu holen, Karten zu kaufen und auf dem Laufenden zu bleiben gibt es unter www.theaterschiff-heilbronn.com (bfk)