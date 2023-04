Hintergrund - Stimmen SV Sandhausen Magdeburg

Stimmen zum Spiel

> Alexander Esswein, Sandhäuser Stürmer: "Ich bin sehr froh, das war ein schweres Spiel für uns, wir sind am Anfang viel hinterhergelaufen, weil Magdeburg das richtig stark gemacht hat. Es gibt keine bessere Möglichkeit, das Selbstvertrauen zu stärken als durch Siege."

> Otmar Schork, Magdeburger Manager, früher lange Jahre Manager in Sandhausen: "Wir sind sehr unzufrieden. Wir hatten unsere Schwächen im letzten Drittel, da kam zu wenig in den gegnerischen Strafraum. Das war unser Hauptmanko. Und in der Defensive haben wir einen Fehler zu viel gemacht."

> Christian Titz, Magdeburger Trainer: "Es war das Spiel, das wir vermutet hatten: Der Gegner steht tief, ist schwierig zu bespielen, wartet auf Umschaltaktionen. Das 0:1 haben wir bereits in der Entstehung nicht gut verteidigt."

> Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Nach der Pause hat der eine oder andere den Rucksack abgeworfen, den er mit sich herumgeschleppt hatte. Mit jeder Aktion, die gelingt, wächst der Glaube an sich selbst. Die zweite Halbzeit war ordentlich, aber wir haben lange noch nicht das gezeigt, was wir können." ber