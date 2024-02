Hintergrund  Stadtbücherei Heidelberg

> Die Stadtbücherei Heidelberg hat ihre Hauptstelle seit 1966 in der Poststraße in Bergheim. 1989 wurde das Gebäude renoviert und modernisiert. Obwohl seitdem immer wieder kleinere Umbauten und Verbesserungen umgesetzt wurden, steht eine umfassende Sanierung der Hauptstelle noch aus. In erster Linie geht es dabei um energetische Maßnahmen. Zugleich sollen aber auch die Kinder- und Jugendbücherei erweitert und das Gebäude in Richtung Kurfürsten-Anlage geöffnet werden.

> Zweigstellen gab es bereits ab 1946 in den Stadtteilen Rohrbach, Handschuhsheim, Pfaffengrund, Wieblingen, Ziegelhausen und im Emmertsgrund. 1976 wurde die Zweigstelle Rohrbach geschlossen, dafür in der Internationalen Gesamtschule eine kombinierte Schul- und Stadtteilbibliothek eröffnet, die bis 2003 von der Stadtbücherei betrieben wurde. Ab 1975 bestand zudem eine feste Zweigstelle im Emmertsgrund, die bis zum Umbau des dortigen Bürgerhauses im Jahr 2010 in Betrieb war. Die Zweigstellen Handschuhsheim, Wieblingen, Pfaffengrund und Ziegelhausen wurden 1978 geschlossen.

> Ein Konzept für eine neue Zweigstelle hatte die Stadtbücherei im November 2022 vorgelegt – das Ziel: eine bessere Versorgung der Bürgerschaft. Die Verwaltung hatte dafür zunächst das Eddy-Haus in der Südstadt im Sinn, gegenüber der ehemaligen US-Kommandantur, an der Ecke Römer- und Rheinstraße. Doch das Gebäude wird noch bis mindestens 2025 als Projektbüro zur Entwicklung der Konversionsfläche genutzt und ist zudem zu klein. Alternativ stieß man dann auf die Liegenschaft Marlene-Dietrich-Platz 5, direkt neben dem neuen Karlstorbahnhof. Dieses Gebäude gehört der Immobiliengruppe Kraus und soll noch dieses Jahr fertiggestellt werden. Die Räumlichkeiten, die hier zur Verfügung stünden, befinden sich im Erdgeschoss und umfassen rund 560 Quadratmeter. Die Stadtverwaltung bezeichnete Standort, Fläche und Grundriss des Gebäudes als "ideal". Dem Gemeinderat war das Vorhaben allerdings zu teuer. pne