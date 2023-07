Hintergrund Sommertour Ankündigung Mosbach Buchen

> Ferienprogramm im Neckar-Odenwald-Kreis: Auch in diesem Sommer möchten wir unseren Lesern ein abwechslungsreiches Ferienprogramm bescheren. Ab Anfang August bietet die Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar-Odenwald-Kreis elf Sommertouren mit kundigen Führern an. Bei jeder Sommertour ist zudem ein Redakteur oder Mitarbeiter der RNZ dabei, der für Fragen der Leser zur Verfügung steht. Die Teilnahme an diesen Touren ist kostenlos. Einzige Voraussetzung: Wer sich bewerben möchte, muss unsere Zeitung abonniert haben.

> Eine Bewerbung ist zwingend erforderlich, da bei jeder Tour die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist. Wenn es mehr Bewerbungen als freie Plätze gibt, entscheidet das Los. Wer ausgelost wurde, wird von uns benachrichtigt.

> Wenn Sie an einer Tour teilnehmen möchten, können Sie sich ganz einfach bewerben: Schreiben Sie einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Sommertour" red-mosbach@rnz.de. Folgende Angaben dürfen dabei nicht fehlen: Für welche Tour Sie sich bewerben, Name, Anschrift, Telefonnummer und Anzahl der Personen, die teilnehmen möchten. Der Anmeldeschluss ist bei der Vorstellung der Sommertour (siehe Artikel oben) jeweils angegeben.

Bei weiteren Fragen können Sie sich unter der Telefonnummer 06261/93227168 (Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) melden.