Hintergrund Schulessen Mannheim

> In Mannheim sind 80 Schulen sowie 55 Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft. Mittagessen gibt es in den Ganztagskitas und in den 34 Ganztagsschulen – Tendenz steigend, denn derzeit ist geplant, acht weitere Schulen zu Ganztagsschulen zu machen. Täglich werden an den Ganztagsschulen rund 2600 Mittagsgerichte und in den Betreuungsangeboten wie Hort zusätzlich rund 1200 Gerichte angeboten. Die Schulverpflegung kostet die Stadt 2023 zwei Millionen Euro, in diesem Betrag sind die Erträge aus dem Verkauf bereits verrechnet. Für die Verpflegung in Kitas ergibt sich ein kommunaler Aufwand von rund 2,2 Millionen Euro im Jahr 2023.

> Das MSC-Siegel gibt es seit 1997. Das Marine Stewardship Council (MSC) ist eine gemeinnützige internationale Organisation zur Zertifizierung von Fischerei nach Umweltverträglichkeitskriterien. Allerdings wird am Siegel immer wieder Kritik laut, unter anderem vom WWF und von Greenpeace, welche die Standards für zu niedrig halten.

> Das ASC-Label (Aquaculture Stewardship Council) zertifiziert Zuchtfisch. Um zertifiziert zu werden, müssen die Fischfarmen die Einhaltung strenger Standards garantieren. oka