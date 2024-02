Hintergrund PSNV Neckar-Odenwald-Kreis

> Das Einsatzteam der PSNV besteht derzeit aus 43 Einsatzkräften. Davon haben 41 die Ausbildung PSNV-B zur Betreuung von Betroffenen, Ersthelfern, Augenzeugen und Angehörigen. 17 Einsatzkräfte haben die Ausbildung PSNV-E zur Betreuung von belastenden Einsatzkräften.

> Im Schnitt gibt es im Jahr etwa 100 Einsätze im Bereich PSNV-B, also für die Überbringung einer Todesnachricht (immer gemeinsam mit der Polizei), die Betreuung von Angehörigen nach plötzlichem Todesfall oder Suizid usw. Etwa zehn PSNV-E-Einsätze gibt es, bei dem es um Gespräche nach belastenden Einsätzen geht.

> "Die PSNV hat klare Grenzen und ist kein therapeutisches Angebot. Unsere Einsatzkräfte kennen ihre Grenzen und wissen, wann ein Fall in weiterführende Hilfe überzuleiten ist", erklärt Michael Genzwürker. "PSNV ist eine erste Hilfe für die Seele in Momenten großer Hilflosigkeit."

> Die PSNV besteht seit 2002 im Neckar-Odenwald-Kreis und ist vollständig ehrenamtlich. Getragen wird sie durch den Kreisfeuerwehrverband, die DRK-Kreisvereine Buchen und Mosbach, die Kirchen, das Landratsamt und den Förderverein. Letzterer spielt eine zentrale Rolle bei der Aus- und Weiterbildung sowie beim Beschaffen von persönlicher Schutzausrüstung.

> "Von mir als Leiter wäre ein Ziel in den nächsten Jahren, ein Einsatzfahrzeug in Dienst stellen zu können, das an Unfallstellen als geschützter Raum für Betroffene da ist. Ein Kleinbus, mit getönten Scheiben, der es ermöglicht, Betroffene abzuschirmen und warm und trocken zu betreuen", so der Wunsch Genzwürkers. ahn