Hintergrund - Maßregelvollzug

> Im Maßregelvollzug werden psychisch kranke Patienten untergebracht, die wegen ihrer Erkrankung meist nicht oder nur teilweise schuldfähig für die Delikte sind, die zu einer Verurteilung geführt haben. Dreiviertel aller Patienten leidet unter schizophrenen Psychosen mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Es gibt auch Patienten mit Störungen der Sexualorientierung oder mit Intelligenz- und Persönlichkeitsstörungen. Die Unterbringung in der Klinik für Forensische Psychiatrie ist zeitlich unbefristet und unterscheide t sich dadurch zur Strafe. Nach den gesetzlichen Vorgaben soll die untergebrachte Person durch die Behandlung im Maßregelvollzug soweit geheilt oder ihr Zustand soweit verbessert werden, dass sie nicht mehr gefährlich ist und eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft möglich ist. In den fünf Kliniken des PZN arbeiten rund 2000 Mitarbeiter, der Krankenhausbereich mit allgemeiner Psychiatrie, Psychosomatik, Alterspsychiatrie und Suchttherapie ist dabei weitaus größer als die Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. tt