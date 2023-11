Hintergrund Luftballons

Die blauen und weißen Luftballons, die nach der Kundgebung in den Himmel stiegen, waren Erinnerung an die Opfer und vor allem auch an die Geiseln, die in der Gewalt der Hamas sind. Zuvor hatten die Jugendorganisationen schon kleine Plakate verteilt. Jedes erinnerte mit einem Namen und einem Bild an diese Menschen. Auch wenn es nach offizieller Lesart keine nennenswerten Vorfälle gab: Rund um die Versammlung lief das Leben nicht ruhig, sondern laut und beobachtet von wohl nicht zufällig anwesenden Gruppen Jugendlicher ab. Der Versammlungsbereich war nicht abgesperrt. (bfk)