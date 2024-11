Hintergrund Lions-Glücks-Adventskalender

> Ab dem heutigen Montag sind die Lions-Glücks-Adventskalender mit der Losnummer auf der Titelseite für 5 Euro bei folgenden Abgabestellen erhältlich: Buchen: Volksbank Franken, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Apotheke am Musterplatz, Sonnen-Apotheke, Seitenbacher Werksverkauf, Bianca Vasko "Hairzstück", Obi, Hotel "Prinz Carl", Tankstelle Herm und Intersport MuM. Hettingen: Bäckerei Slepkowitz, Autohaus Müller, Quellen-Apotheke. Walldürn: Wohnfitz, Bäckerei Peter Müssig, Bücherladen am Alten Rathaus, Sparkasse Neckartal-Odenwald. Höpfingen: Elektro Schaborak. Hardheim: Schuh-Berberich. Osterburken: Kastell-Apotheke.

> Ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern wieder täglich in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlicht. Parallel befindet sich auf der Homepage des Lions-Clubs ein digitaler Adventskalender: Um 0 Uhr öffnet sich für jeden neuen Tag das Türchen mit den aktuellen Gewinnnummern.

> Die Gewinne können ausschließlich an nachfolgend genannten Samstagen in der Apotheke am Musterplatz in Buchen jeweils von 8.30 bis 13 Uhr abgeholt werden: Am 7., 14., 21. und 28. Dezember, am 4., 11., 18. und 25. Januar und am 1. Februar. Gewinne, die nicht bis zum 1. Februar 2025 abgeholt werden, verfallen und werden bei weiteren wohltätigen Zwecken des Lions Clubs Madonnenland ihren Einsatz finden. (adb)