Hintergrund Kartoffeln

> Die Hoffmann Kartoffelveredelung GmbH hat bis zuletzt geschälte Kartoffeln in roher und vorgegarter Art vertrieben. Geflügelzüchter Heinrich Hoffmann gründete das Unternehmen im Jahr 1968 zunächst im Nebenerwerb, um sich dann vollständig auf die Herstellung von Pommes frites zu konzentrieren. 1978 wurde die Produktion um rohe, kalt geschälte Kartoffeln erweitert und 1990 das Geschäft mit den Pommes frites komplett aufgegeben. "Eine goldrichtige Entscheidung, sonst wären wir wie viele Mitbewerber insolvent gegangen", so Geschäftsführer Manuel Hoffmann. Er stieg 2001 in den väterlichen Betrieb ein, dessen Geschäfte seit 1997 der ältere Bruder Gunter führte. Nach entsprechender Zertifizierung wurden nun sowohl konventionelle als auch Bio-Ware und ab dem Jahr 2003 auch Garkartoffeln – der Anteil machte zuletzt 30 Prozent aus – verkauft. Es folgten weitere Zertifizierungen und Erweiterungen sowie 2014 die Umfirmierung von Heinrich Hoffmann zur Hoffmann Kartoffelveredelung GmbH. Bis zuletzt wurden aus Bammental Kunden im Umkreis von 180 Kilometern zwischen Darmstadt und Tübingen sowie Kaiserslautern und Heilbronn beliefert. bmi