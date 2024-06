Hintergrund Johanna Stachel

Ihr Studium der Chemie und Physik absolvierte Johanna Stachel an der ETH Zürich und an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, wo sie 1982 auch promoviert wurde.

Die weitere wissenschaftliche Karriere führte sie an die State University of New York in Stony Brook, wo sie die Professorenlaufbahn durchlief. Seit 1996 ist sie Professorin für Physik in Heidelberg.

Am Forschungszentrum Cern in Genf ist Johanna Stachel seit 2000 Projektleiterin bei "ALICE", einem Experiment der Teilchenphysik, das den Zustand der Materie unmittelbar nach dem Urknall nachstellen soll.

Ausgezeichnet wurde Johanna Stachel 2021 mit dem Bundesverdienstkreuz. 2014 erhielt sie als erste Frau die Ehrenmitgliedschaft im Physikalischen Verein.