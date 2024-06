Hintergrund Heidelberg

Das heiSKILLS Kompetenz- und Sprachenzentrum der Uni Heidelberg setzt sich aus vier Abteilungen zusammen. Neben dem Career Service sind das: die Abteilung Lehren und Lernen für Hochschuldidaktik, das Zentrale Sprachlabor (ZSL) und die Wissenschaftliche Weiterbildung heiGRADE für Hochschulabsolventen mit Berufserfahrung.

Der Career Service bietet Studenten, Doktoranden und Alumni Orientierung, praktisches Wissen und Entscheidungshilfen für die Berufsperspektive. Neben individueller Laufbahnberatung stellen die Career-Service-Mitarbeiter Kontakte zu Unternehmen her und bieten Formate für Studenten an, bei denen sie potenziellen Arbeitgebern begegnen können. Auch bei Fragen rund um Praktika gibt es Unterstützung.

Aktuell ist zudem ein überfachliches Kursprogramm für "transferable skills", also nicht fachspezifische Kompetenzen, in Aufbau, etwa zu angewandter BWL, Marketing oder Kommunikation. Auch in den Semesterferien können Interessierte einen Termin beim Career Service vereinbaren.