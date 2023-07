Hintergrund Gerhard Mackert

Gerhard Mackert wurde am 19. August 1962 in Buchen-Hettingen geboren, lebt mit Ehefrau Diana heute in Neckarsteinach, hat zwei Töchter und ein Enkelkind. Die Karriere des 60-Jährigen begann im September 1979 bei der Landespolizei. In die Ausbildung im mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal fiel auch der mehrjährige Einsatz rund um die Proteste der Startbahn West am Frankfurter Flughafen.

1981 wird Mackert zum Polizeihauptwachtmeister, 1983 zum Polizeimeister ernannt. Er wechselt zur Polizeidirektion Heidelberg ins dortige Revier Süd, wird Polizeiobermeister, ist etwa in den Dezernaten Staatsschutz und Diebstahl tätig, ehe er 1989 in den mittleren Kriminaldienst eintritt.

Ab 1991 holt Mackert die Fachhochschulreife nach, steigt in den gehobenen Dienst auf und wird nach Abschluss des Studiums 1996 zum Kriminalkommissar und 1999 zum Kriminalhauptkommissar ernannt.

Zu seinen weiteren Stationen gehören das Dezernat 12 für Jugendgewalt sowie Raub- und Bandendelikte, auch die Arbeit als Sach- und Personalreferent. Nach seinem Wechsel zum Präsidium Mannheim 2014 leitet er unter anderem eine Projektgruppe zur Zusammenlegung des Mannheimer Präsidiums mit der Polizeidirektion Heidelberg, ehe er im Juni 2018 als Erster Kriminalhauptkommissar die Leitung des Reviers Neckargemünd übernimmt. bmi