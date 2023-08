Hintergrund Elliot Page

Elliot Page wurde am 21. Februar 1987 in der kanadischen Stadt Halifax (Nova Scotia) als Ellen Grace Philpotts-Page geboren. Internationale Bekanntheit erreichte der Schauspieler, Produzent und Autor 2006 mit einer Rolle in "X-Men: Der letzte Widerstand". Der Durchbruch als Hauptdarsteller gelang ein Jahr später mit der Schwangerschaftskomödie "Juno", die ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte. 2010 trat Page an der Seite von Leonardo DiCaprio in Christopher Nolans "Inception" als Traum-Architektin Ariadne auf. 2012 folgte in Woody Allens "To Rome With Love" die Rolle der Monica. Derzeit ist der in New York lebende Schauspieler in der Netflix-Serie "The Umbrella Academy" zu sehen.

Bereits 2014 hat sich Page auf einer Konferenz der Human Rights Campaign als queer geoutet. Ende 2020 erklärte er, transgender zu sein, und änderte seinen Vornamen von Ellen zu Elliot. Im Buch "Pageboy" erklärt Page die Beweggründe hinter dieser Entscheidung und beschreibt die zum Teil drastischen Reaktionen darauf.

Info: Elliot Page: "Pageboy – Meine Geschichte". S. Fischer, 332 S., 24 Euro.