Hintergrund Daniel Wagner

Daniel Wagner ist 40 Jahre alt und wurde in Basel geboren. Er wuchs in Lörrach auf und zog 2005 nach Heidelberg, wo er Germanistik, Geschichte und Latein studierte. Seit 2007 tritt der Slam-Poet, Autor und Kabarettist in ganz Deutschland auf und gründete in den vergangenen Jahren eine Familie. Er gibt Workshops im Poetry Slam und kreativen Schreiben. Wagner kandidierte bereits 2019 auf Listenplatz 2 der "Partei" bei der Heidelberger Kommunalwahl, bei der Bundestagswahl 2021 kandidierte er ebenfalls. Auch für die Europawahl kandidiert der Vater einer Tochter und eines Sohnes für die Partei "Die Partei". (jola)