Hintergrund Daniel Küppers

> Daniel Küppers wurde 1977 in Heidelberg geboren und wuchs zunächst kurze Zeit in Eppelheim und dann in Neckargemünd auf. Von der Wiesenbacher Straße ging es auf den Hollmuth, wo er bis 1995 lebte. Im Stadtteil Dilsberg hatte Küppers in der Neuhofer Straße seine erste eigene Wohnung. Zwei Jahre lebte er in Ziegelhausen, ehe er nach Kleingemünd zog. Nach dem Besuch der Neckargemünder Realschule und der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg absolvierte Küppers eine Ausbildung bei der SRH zum Industriekaufmann. Seit 2005 ist er für das Logistikunternehmen Trans-o-flex in Weinheim tätig. Lange Zeit war er Vorsitzender des für etwa 500 Mitarbeiter an mehreren Standorten in Deutschland zuständigen Betriebsrats. Aktuell ist er Vize-Betriebsratschef und Schwerbehindertenvertreter. cm