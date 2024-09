Hintergrund DFB-Pokal Auslosung

Die nächste Aufgabe im DFB-Pokal steht seit Sonntag fest. Sonja Greinacher, die im 3x3-Basketball die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen hatte, bescherte der TSG als Losfee ein Heimspiel. In der zweiten Runde empfängt "Hoffe" Zweitligist 1. FC Nürnberg. Das Team, das seit dieser Saison von Ex-Nationalspieler Miroslav Klose trainiert wird, hatte sich in der ersten Runde gegen Drittligist Saarbrücken im Elfmeterschießen durchgesetzt. Auch die TSG hatte es lange spannend gemacht und bei Regionalligist Würzburger Kickers erst im Duell vom Elfmeterpunkt triumphiert. Ausgetragen wird die Partie am 29./30. Oktober. Die zeitgenaue Ansetzung folgt in den nächsten Wochen.