Hintergrund Christbaum Region Heidelberg

> Die AVR Energie GmbH in Sinsheim erhält den Großteil der rund um Heidelberg von den Jugendfeuerwehren, Vereinen oder Organisationen gesammelten Christbäume. Und was passiert dort mit ihnen? Sie werden gehäckselt und gelangen danach zur thermischen Verwertung in das Biomasseheizkraftwerk, wie AVR-Sprecherin Jasmin Mendel erklärt. Aus den Christbaumsammlungen zum Jahresanfang kommen aus etwa 25 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises rund 50 Tonnen zusammen. Zu ihrem thermischen Wert liegen keine Zahlen vor. Insgesamt werden in dem 2011 errichteten Biomasseheizkraftwerk zwölf Megawatt Wärme in zwei Kessellinien – einem mit nachwachsenden Holzhackschnitzeln, einmal mit Pellets – produziert und als Fernwärme sowie Strom in die jeweiligen Netze eingespeist. bmi