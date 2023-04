Hintergrund Aleida Assmann über ...

Aleida Assmann über ...

> ... die Heimat ihrer Kindheit: "Wenn ich mich in Heidelberg auf eine Parkbank setze, kenne ich höchstwahrscheinlich den jeweiligen Stifter, dessen Name dort eingraviert ist."

> ... alte Bekannte: "Ich treffe mich regelmäßig mit acht Freundinnen, die zusammen mit mir die erste Volksschulklasse in Heidelberg besucht haben. Zuletzt sind wir in Konstanz und Halle an der Saale zusammengekommen."

> ... Vorbilder: "Ich hatte das Glück, drei große Heidelberger Persönlichkeiten näher kennenzulernen: Hans-Georg Gadamer, Hilde Domin und Helm Stierlin."

> ... die Arbeit mit ihrem Mann Jan: "Es ist unglaublich konstruktiv, was da zwischen uns passiert!"

> ... Israels Regierung: "Nicht jede Israelkritik muss eine Infragestellung des Existenzrechts Israels bedeuten."

> ... Putins Russland: "Eine Staatsmacht kann keine Kultur schaffen."

Jan Assmann über ...

> ... Papst Benedikts Kritik: "Man freut sich, dass man so ernst genommen wird."

> ... den Monotheismus: "Das Christentum ist mit seinen Ketzern ganz besonders brutal umgegangen!"

> ... den Polytheismus: "Polytheistische Religionen erkennen ihre Götter in den Göttern der anderen wieder."

> ... aktuelle Kulturdebatten: "Ich finde es nicht richtig, dass die Kritik an Putin auf die russische Kultur übertragen wird."

> ... junge Menschen: "Die Studierenden sind im Laufe der Zeit anspruchsvoller geworden. Diese kritische Form der Partizipation ist etwas Neues und Gutes."

> ... Mozarts berühmteste Oper: ",Die Zauberflöte‘ spielt gar nicht in Ägypten, sondern in einem Freimaurerpark, wie man ihn in Schönau, in der Nähe von Wien antrifft."