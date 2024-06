Heidelberg. (pol/sake) Zwei Männer haben am Donnerstagabend gegen 21 Uhr drei 17-jährige Jugendliche bedroht und Geld von ihnen gefordert. Das teilt die Polizei mit.

Die Jugendlichen hielten sich an den Bushaltestellen am Bismarckplatz auf, als zwei Männer an sie herantraten und sie aufforderten, ihr Geld auszuhändigen. Als die Jugendlichen nicht nachgaben, drückte einer der Täter einem 17-Jährigen eine brennende Zigarette auf den Unterarm. Daraufhin gab einer der Jugendlichen den Männern einen 5-Euro-Schein. Die Unbekannten verlangten aber mehr Geld. Sie drohten, ein Messer und Pfefferspray zu benutzen. Die Jugendlichen weigerten sich erneut und die Unbekannten flüchteten zu Fuß über den Bismarckplatz in Richtung Stadt. Sie wurden nicht gefasst. Zu den Tätern kann bislang keine Angaben gemacht werden.

Das Jugenddezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174 4444 zu melden.