Hintergrund

Prof. Dr. Frieder Hepp ist Historiker, Politologe, Germanist und Erziehungswissenschaftler. Der gebürtiger Hardheimer ist seit 1986 am Kurpfälzischen Museum beschäftigt und seit 2002 Direktor des Museums. Foto: Rothe

Die Bartholomäusnacht in den Morgenstunden des 24. August 1572 gilt als erstes Pogrom der Neuzeit. König Karl IX. übernahm zwar die Verantwortung, ausgeführt wurde die Bluttat an 2000 bis 3000 Protestanten, die in Frankreich Hugenotten hießen, durch die Truppen von Herzog Heinrich von Guise, der auch das katholische spanische Königshaus und den Vatikan hinter sich wusste. Erstes Opfer war der Hugenottenführer Gaspard de Coligny. In den folgenden Monaten mordeten katholische Soldaten, aber auch der Pöbel, in ganz Frankreich 10.000 bis 15.000 Hugenotten.

Die Kurpfalz nahm unter Friedrich III. geflüchtete Hugenotten auf, wovon die Region bis heute profitiert.