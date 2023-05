HINTERGRUND

Wieso heißt Michel aus Lönneberga im Original Emil? Und wer stand Modell für den Lausbub? Einige Fakten:

Emil – so taufte Astrid Lindgren ihren Lausejungen ursprünglich. Weil es in Deutschland mit "Emil und die Detektive" von Erich Kästner aber schon eine gleichnamige Kinderbuchfigur gab, wurde daraus hierzulande kurzerhand Michel.

Der vierjährige Sohn des Zeichners Björn Berg stand für die Illustrationen des ersten Buchs Modell. Lindgren hatte zuvor eine Zeichnung Bergs von einem kleinen Jungen auf einer Fähre gesehen und ihn gefragt, ob er das Buch illustrieren wolle.

Lindgrens Vater Samuel und auch ihr Bruder Gunnar waren Vorbilder für die Figur des Michel. Über Michel schrieb Lindgren einmal: "Ich hatte das Gefühl, dass er so eng mit meinem Papa verwandt war, der irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein kleiner blonder, barfüßiger Junge in Sevedstorp in Småland war." Vielleicht war der Lausejunge deshalb die Lieblingsfigur der Autorin.

Lönneberga gibt es in Schweden wirklich. Es liegt bei Vimmerby , wo Astrid Lindgren aufgewachsen ist. Auch der Hof aus den Michel-Filmen befindet sich in der Nähe von Vimmerby.

Als Statistin spielt Lindgren selbst in einem Michel-Film mit. Sie mimt, in einen Schal gehüllt, eine Bäuerin auf dem Markt in Vimmerby.

369 Holzmännchen schnitzt Michel im Laufe der Zeit im Tischlerschuppen, in den Michels Vater den Jungen einsperrt, wenn er Unfug gemacht hat. Eins davon vergräbt seine Mutter allerdings bei den Johannisbeeren-Büschen, weil es dem Pastor so ähnlich sieht.