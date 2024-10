Frankenberg (Eder) (dpa) - Bei einem Brand im Krankenhaus in Frankenberg (Eder) (Landkreises Waldeck-Frankenberg) ist ein Patient ums Leben gekommen. 13 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Abend mit. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand in einem Patientenzimmer aus. Bei dem Toten soll es sich den Angaben nach um den Patienten aus dem betroffenen Zimmer handeln.

Das Feuer, das gegen 18.40 Uhr ausbrach, konnte gelöscht werden. Da Teile des Krankenhauses vorerst nicht mehr nutzbar sind, wurden rund 150 Patienten in umliegende Kliniken verlegt. Details zur Identität des toten Patienten oder der genauen Brandursache waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.