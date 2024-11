Infos:

Anreise: Glasgow wird von Easyjet und Lufthansa ab Frankfurt angesteuert. Vom Flughafen aus fährt ein Airport-Express-Bus in die Innenstadt.

Übernachten: Im Grand Central Hotel gibt es Doppelzimmer mit Frühstück ab 130 Euro: https://grandcentral.vocohotels.com

Günstigere (ebenfalls zentrale) Zimmer gibt es bei Motel One ab 80 Euro: www.motel-one.com/de/hotels/glasgow

Mackintosh-Führungen: Von Mai bis Oktober jeden Samstag um 10 Uhr: Geführte Spaziergänge durch Glasgow am Clutha Pub im East End (18 Pfund): www.visitscotland.com/info/tours/charles-rennie-mackintosh-walking-tours-c218ade6

Mackintosh-Ausflug: Hill House, Upper Colquhoun Street Helensburgh (regelmäßige S-Bahn-Verbindung ab Glasgow Central Station), 3. Januar bis 21. Dezember täglich 10 bis 17 Uhr. (14 Pfund): www.nts.org.uk/visit/places/the-hill-house

Essen & Trinken: Mackintosh at the Willow – nicht nur Kuchen, sondern auch Suppen, etc.: www.mackintoshatthewillow.com Champagne Central – klassische Bar mit hervorragenden Cocktails: www.champagnecentral.co.uk

Weitere Infos: www.visitscotland.com/places-to-go/glasgow