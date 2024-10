Mainz (dpa/lrs) - Brustkrebs war im Jahr 2022 die häufigste Krebsneuerkrankung bei Frauen in Rheinland-Pfalz. Zudem war Brustkrebs in dem Jahr eine der häufigsten Krebsarten, die bei Frauen in Rheinland-Pfalz zum Tod führten, wie das Institut für digitale Gesundheitsdaten (IDG) zum internationalen Brustkrebsmonat Oktober bekanntgab.

Bei 3.275 Frauen in dem Bundesland wurde demnach 2022