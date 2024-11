Kiel (dpa) - Kapitän Lewis Holtby wird beim Heimspiel von Holstein Kiel gegen seinen Ex-Club FSV Mainz 05 voraussichtlich sein Comeback in der Startelf des Bundesliga-Aufsteigers geben. Der 34-Jährige hatte vor der Länderspielpause mehrere Wochen wegen einer Rückenverletzung gefehlt.

"Auf ist jeden Fall ist er ein Startelf-Kandidat. Lewis hat wieder Schritte nach vorn gemacht. Er kam gegen Bremen rein und konnte jetzt die Zeit nutzen, um 100 Prozent fit zu werden", sagte der Kieler Trainer Marcel Rapp bei der Pressekonferenz zu diesem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN).

Holtby spielte in der Saison 2010/11 unter Trainer Thomas Tuchel für die Mainzer. Zusammen mit André Schürrle und Adam Szalai bildete er damals die sogenannten "Bruchweg-Boys", die in der Bundesliga mit sieben Siegen in den ersten sieben Spielen für Furore sorgten.