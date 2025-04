Neckarelz. (RNZ/pol) Ein Vorfall, bei dem auch eine Schusswaffe im Spiel war, wurde der Polizei am späten Mittwochabend, gegen 23 Uhr, vom Messplatz in Neckarelz gemeldet. Ein bislang unbekannter Mann soll dort an ein geparktes Fahrzeug herangetreten sein und dem 18-Jährigen, der bei geöffnetem Fenster auf dem Fahrersitz des Wagens saß, eine Pistole vor das Gesicht gehalten haben.

Bevor der Unbekannte Forderungen stellen oder weitere Handlungen vornehmen konnte, gab der junge Mann Gas und fuhr mit seinem Auto davon. Den Angaben der Polizei zufolge entfernte sich der Täter daraufhin unerkannt vom Messplatz.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer eines roten Audi A5, der sich zur Tatzeit ebenfalls am Tatort befunden haben soll. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dunkler Teint, dunkle Haare, Vollbart und Bauchansatz.

Ort des Geschehens

Hinweise zum Vorfall nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261/8090 entgegen.