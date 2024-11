Riegelsbrand/Frankfurt (dpa/lrs) - Bei Löscharbeiten in einem Wohnhaus im saarländischen Riegelsberg hat die Feuerwehr eine Leiche gefunden. Angaben zur Identität wollte die Polizei zunächst nicht machen, wie ein Sprecher sagte.

Nach ersten Erkenntnissen alarmierte ein Passant die Rettungskräfte, nachdem er in der Nacht zum Dienstag einen Feuerschein in dem Haus bemerkt hatte. Die Löscharbeiten waren am Dienstagmorgen abgeschlossen. Die Brandursache und auch die Höhe des Sachschadens blieben aber den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.