Merchweiler (dpa/lrs) - In einer ehemaligen Gaststätte im saarländischen Merchweiler (Landkreis Neunkirchen) hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. Die Feuerwehr war mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. Das Haus sei unbewohnt gewesen und habe leer gestanden, sagte ein Polizeisprecher in Neunkirchen. Verletzte gab es nicht. Zur Ursache für das Feuer und die Höhe des

