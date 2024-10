Marburg-Biedenkopf (dpa/lhe) - Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 89-jähriger Radfahrer im mittelhessischen Marburg gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Er sei in einer Kurve links vom Radweg abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann und sei verletzt am Boden liegen geblieben. Ein anderer Verkehrsteilnehmer soll den Notruf verständigt haben. Rettungskräfte brachten den 89-Jährigen nach Polizeiangaben am Montagmittag in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.