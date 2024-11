Herning (dpa) - Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt hat vor dem nächsten Gegner in der Europa League gewarnt. "Es wird auf jeden Fall eine harte Nuss. Wir freuen uns auf die Challenge hier", sagte der 44-Jährige vor dem Auswärtsspiel beim dänischen Fußball-Meister FC Midtjylland am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) in Herning. "Wir treffen auf einen spielstarken Gegner, der einen spielerischen Ansatz hat", betonte Toppmöller.

Außenverteidiger Rasmus Kristensen steht nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel erstmals seit Ende Oktober wieder im Kader. Der 27-Jährige kehrt in Herning an seine alte Wirkungsstätte zurück. Beim FC Midtjylland wurde er ausgebildet, ehe er für den Club auch sein Profidebüt gab. "Es ist natürlich ein spezieller Moment für mich. Das ist mein Heimatverein", sagte Kristensen.

Familie und Freunde von Kristensen im Stadion

Der vom englischen Club Leeds United an die Eintracht ausgeliehene Spieler habe sehr viele Ticketwünsche erhalten. "Ich brauche morgen ungefähr 30 Karten", sagte Kristensen. "Es ist angenehm für meine Familie und Freunde, hier herzukommen. Es ist nicht weit weg."

Ob der Däne auch in der Startelf stehen wird, blieb offen. Das müsse man den Trainer fragen, sagte Kristensen. Und Toppmöller erklärte: "Da werde ich jetzt nichts zu sagen."

Personell hat der Coach jedenfalls fast die Qual der Wahl. Auch Stürmer Hugo Ekitiké und Verteidiger Arthur Theate stehen den Angaben zufolge zur Verfügung, nachdem sie am Mittwoch aus Gründen der Belastungssteuerung nur Teile des Trainings mitgemacht hatten.