Ettenheim (dpa/lsw) - Nach dem Messerangriff auf einen Jugendlichen an einer Schule in Ettenheim (Ortenaukreis) ist ein 16 Jahre alter Schüler in Untersuchungshaft gekommen. Ein Richter erließ am Nachmittag Haftbefehl gegen den Jugendlichen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Dem Jugendlichen werde versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung

