Die Antworten von Volt

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Wir sind interessiert, die Idee einer Seilbahn mit Park&Ride-Station zu PRÜFEN. Eine vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung ist unverzichtbar.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Radwege sicherer machen und vernetzen; Bau einer Straßenbahn ins PHV; Quartiersparkhäuser für Autos für freie Geh- & Radwege

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Mehr städtischer Wohnungsbau nach dem Vorbild Wiens; mehr Nachverdichtung zum Beispiel im Gewerbegebiet Weststadt; die Förderung von Betriebswohnungen

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Nur, wenn es keine funktionierenden Alternativen gibt. Umweltschutz und Naturschutz müssen zusammen gedacht werden.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Senkung der Gewerbesteuer für Start-ups; Hochwertigen Gründer-Hub zur Verfügung stellen; Fördermittelberatung und -akquise bereitstellen

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Ergebnisoffener Bürgerbeteiligungsprozess zur Nachnutzung; unter anderem Begegnungsorte für Vereine und Initiativen (Kultur & Ehrenamt) & viele kleine Läden

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Schaffung von Betriebswohnungen vor allem für Familien, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der rnv oder dem Uniklinikum; Senkung der Kinderbetreuungskosten

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Das sollten die Bürger*innen entscheiden. Ein Beteiligungsprozess mit anschließender Abstimmung wäre ein faires Verfahren.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Bau von bezahlbarem Wohnraum für Familien (4ZKB+); zuverlässige Betreuung, mehr pädagogische Fachkräfte; unkommerzielle Erlebnisorte für Eltern & Kinder

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Das Gewerbegebiet Weststadt (KFC, leere Autohäuser) zu einem modernen Quartier mit einem Bürgerpark, Gewerbe-, Wohn- und Freizeiteinrichtungen umbauen.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Jeder Bereich verzichtet ein bisschen. Solidarität ist wichtig für den Zusammenhalt der Menschen.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Betriebshof: 142 Millionen für eine Industriefläche in der Innenstadt?! Besser: dieses Gelände mit D16 und Landfried-Gelände zusammen entwickeln.