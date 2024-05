Die Antworten von Die Heidelberger

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahn vom S-Bahnhof Wieblingen/Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Wir favorisieren eine Brücke mindestens für ÖPNV & Rettungsfahrzeuge, aber jegliche Öffnung des Neuenheimer Feldes nach Westen ist eine Verbesserung.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Digitale Ampelsteuerung, Beschleunigung der Hauptachsen und Beruhigung der Nebenachsen, ämterübergreifendes Umleitungs- und Baustellenmanagement.

3. Was ist Ihr Rezept gegen den Wohnraummangel?

Vorschriften reduzieren, um Kosten zu senken und Bauen zu erleichtern, Ausbaupotenziale nutzen (Aufstockungen, Anbauten), Mehrfachnutzung von Flächen.

4. Sollten im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Heidelberg ist kein idealer Standort für Windkraft, weder im Wald noch in der Ebene. Wir sind jedoch verpflichtet, Flächen auszuweisen und zu prüfen.

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Entbürokratisieren & ermöglichen, Entwicklungsflächen bieten, verkehrliche Anbindung und Parkmöglichkeiten erhalten, keine kommunalen Zusatzsteuern.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäude am Bismarckplatz?

Attraktiver Einzelhandel mit gastronomischem Angebot als markanter Anziehungspunkt für die Innenstadt und zur Aufwertung des Bismarckplatzes.

7. Wie kann Heidelberg attraktiver für Fachkräfte werden?

Bessere verkehrliche Anbindung, mehr bezahlbarer Wohnraum für Normalverdiener, attraktives Umfeld für die ganze Familie.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Der Impuls geht über Kultur und Stadtentwicklung hinaus. Wegen der veränderten Haushaltslage befürworten wir, dass die Entscheidung erst 2026 fällt.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Verlässliche Kinderbetreuung ausbauen, günstiger ÖPNV, Wohnraumoffensive für PHV, Unterstützung von Vereinen für ein vielfältiges Freizeitangebot.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehreinnahmen – was machen Sie damit?

Systematische Instandsetzung von Gebäuden (insbesondere Schulen), Brücken, Straßen und Freiflächen – das setzt Geld für Zukunftsinvestitionen frei.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindereinnahmen – wo sparen Sie?

Wir haben Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen. Alle freiwilligen Leistungen und "nice to have"-Projekte prüfen und evtl. anteilig kürzen.

12. Was lief in den vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Verhinderung Betriebshof am Ochsenkopf behindert ÖPNV-Ausbau und Entwicklung Bergheims, Ankunftszentrum blockiert Wohnraum und Gewerbefläche in PHV.