Die Antworten der SPD

1. Sind Sie für den Bau einer Seilbahnhof vom S-Bahnhof Wieblingen / Pfaffengrund ins Neuenheimer Feld?

Die Seilbahn ist eine leistungsfähige Lösung zur Entlastung des Verkehrs ins Feld – das sahen wir schon vor 5 Jahren. Dies muss nun umgesetzt werden.

2. Welche drei Maßnahmen wollen Sie im Verkehr als Erstes umsetzen?

Zügiger Ausbau Radschnellwegenetz & freie Gehwege, Ausweitung Moonliner & fips stadtweit, Quartiersgaragen für mehr Lebensqualität im Quartier

3. Was ist ihr Rezept gegen Wohnraummangel

Langfristig 30 Prozent aller Wohnungen in städtischer Hand, Neubauten: 40 Prozent geförderter Wohnraum, Vergabe städtischer Grundstücke nur im Erbbaurecht, Leerstand beenden

4. Sollen im Heidelberger Stadtwald Windkraftanlagen errichtet werden?

Ja, wenn sie einer Natur- (inkl. FFH) & Artenschutz-Prüfung standhalten. Klimaschutz ist langfristig Natur- & Artenschutz – dazu sind Windräder nötig

5. Was muss Heidelberg für die lokale Wirtschaft tun?

Zügige Entwicklung des interkommunalen Industrie- und Gewerbegebiets HD-Leimen. Hiesigen Betrieben Entwicklung schnell und unbürokratisch ermöglichen.

6. Welche Nachnutzung wünschen Sie sich für das Kaufhof-Gebäudes am Bismarckplatz

Hier ist neben Handel auch Co-Working und Verwaltung denkbar. Jedoch muss das Gebäude klimaneutral weiterentwickelt werden (vertikale Gärten)

7. Wie kann HD attraktiver für Fachkräfte werden?

Mehr Wohnraum gezielt anbieten für systemrelevante Berufe ohne Homeoffice (Erzieher:in, Pfleger:in, Handwerker:in) & Bedarf nach kurzen Arbeitswegen.

8. Sollte sich Heidelberg als Europäische Kulturhauptstadt bewerben?

Erst Pflicht, dann Kür: Erst Instandssetzungsstau an Schulen (140 Millionen zusätzlich) und Gebäuden abbauen, danach können wir über Bewerbung nachdenken.

9. Wie wollen Sie das Leben in der Stadt angenehmer für Familien machen?

Lebens- und Aufenthaltsqualität in Quartieren erhöhen, sichere Rad- und Gehwege schaffen, Fachkräftemangel an KiTas (7,2 Millionen Euro in 25/26) abbauen.

10. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mehrerträge – was machen Sie damit?

Alle Schulen auf modernsten Stand bringen, Entwicklung PHV und Stadtpark Airfield, Wohnbau, schneller Wohnungen bauen, Fernwärmenetz ausbauen.

11. Die Stadt hat überraschend 100 Millionen Euro Mindererträge – wo sparen Sie?

Bei der Kulturhauptstadt und bei Zuschüssen für freiwillige Aufgaben. Die Stadt muss die Pflichtaufgaben erfüllen.

12. Was lief in der vergangenen fünf Jahren richtig schief in Heidelberg?

Umfallen der Grünen Fraktion beim Ankunftszentrum. Jedoch haben es die Bürger:innen korrigiert